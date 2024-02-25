Фёдор Емельяненко: Бейдеру стоит поработать с хорошим психологом

Фёдор Емельяненко прокомментировал поражение своего бывшего соперника, американца Райана Бейдера в поединке против бразильца Ренана Ферейры.

«Ну не пошло у Бейдера. У него выступления сильно отличаются. Может быть, ему стоит поработать с хорошим психологом. Иногда он выходит и просто не оставляет шансов соперникам, а иногда он готов проиграть», — заявил Емельяненко Sport24.

25 февраля бразилец одержал победу над американцем в главном событии турнира «PFL против Bellator». Бой продлился один раунд и завершился победой бразильца нокаутом на 20-й секунде.

Таким образом, Феррейра одержал 11-ю победу в MMA при четырёх поражениях. Его победная серия составляет четыре боя.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы по кикбоксингу, боец смешанных единоборств Владимир Минеев признан человеком года в российском кикбоксинге.