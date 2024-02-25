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L’Équipe: ультрас ПСЖ решил не свистеть в адрес Мбаппе до объявления о его уходе

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Коллектив ультрас Парижа (CUP) дал указание болельщикам не проявлять негатив в адрес нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе во время матчей до момента, пока не будет официально объявлено о его уходе из команды.

По информации L’Équipe, такое решение связано с тем, что Мбаппе и его окружение смогли наладить доверительные отношения с фанатским объединением CUP. Поэтому в его адрес болельщики не будут свистеть.

Как сообщают СМИ, летом игрок на правах свободного агента подпишет контракт с «Реалом». Отмечается, что Мбаппе уже начал обдумывать детали своей презентации на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. 

Ранее Рюдигер заявил, что Мбаппе превосходит Холанда.

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