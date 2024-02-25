L’Équipe: ультрас ПСЖ решил не свистеть в адрес Мбаппе до объявления о его уходе
По информации L’Équipe, такое решение связано с тем, что Мбаппе и его окружение смогли наладить доверительные отношения с фанатским объединением CUP. Поэтому в его адрес болельщики не будут свистеть.
Как сообщают СМИ, летом игрок на правах свободного агента подпишет контракт с «Реалом». Отмечается, что Мбаппе уже начал обдумывать детали своей презентации на «Сантьяго Бернабеу».
Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее Рюдигер заявил, что Мбаппе превосходит Холанда.