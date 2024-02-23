Рюдигер считает, что Мбаппе превосходит Холанда
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«Это сложный вопрос, очень сложный вопрос… Я бы выбрал Мбаппе», — цитирует Рюдигера Get Football News Spain.
По информации СМИ, летом Мбаппе на правах свободного агента подпишет контракт с «Реалом». Отмечается, что игрок уже начал обдумывать детали своей презентации на «Сантьяго Бернабеу».
Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет, чтобы «Реал» презентовал его по аналогии с Роналду.