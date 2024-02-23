Рюдигер считает, что Мбаппе превосходит Холанда

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, кого считает лучше — форварда ПСЖ Килиана Мбаппе или нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Это сложный вопрос, очень сложный вопрос… Я бы выбрал Мбаппе», — цитирует Рюдигера Get Football News Spain.

По информации СМИ, летом Мбаппе на правах свободного агента подпишет контракт с «Реалом». Отмечается, что игрок уже начал обдумывать детали своей презентации на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет, чтобы «Реал» презентовал его по аналогии с Роналду.