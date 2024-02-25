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Ольховский: Хачанов безошибочно играл в финале турнира в Дохе

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что Карен Хачанов продемонстрировал практически идеальную игру в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе с Якубом Меншиком.

«Сегодняшний матч Карен провёл практически безошибочно, одержал отличную победу. Выиграть турнир в Дохе — это всегда здорово, так как у него большая история и давние традиции, поэтому хочу выразить Карену слова восхищения и поздравления», — цитирует Ольховского ТАСС.

По его мнению, Хачанов очень ровно отыграл весь турнир.

«Он уже во втором матче подряд играет затяжной тай-брейк и выигрывает его, что говорит о высокой психологической устойчивости», — добавил Ольховский.

Россиянин одержал победу над чехом в двух сетах со счётом 7:6 (14:12), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. 

Этот титул стал для российского теннисиста шестым в карьере.

Ранее Хачанов признался, что считает особенной каждую победу на турнирах АTP.







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