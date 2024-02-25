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Тасоев и Башаев выступят на турнире Большого шлема по дзюдо в Ташкенте

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Федерация дзюдо России (ФДР) опубликовала список, вызванных в сборную спортсменов для участия в турнире Большого шлема в Ташкенте.

В столицу Узбекистана в том числе отправятся чемпион мира Инал Тасоев и бронзовый призёр Олимпиады Тамерлан Башаев.

В сборную также попали Гамзат Заирбеков, Аюб Блиев, Махмадбек Махмадбеков, Данил Лаврентьев, Хасан Халмурзаев, Давид Карапетян, Михаил Игольников, Ихван Эдилсултанов, Арман Адамян и Михаил Каниковский.

У женщин на турнире выступят Сабина Гилязова, Кристина Дудина, Главира Борисова, Лилия Нугаева, Ксения Галицкая, Дарья Курбонмамадова, Камила Бадурова, Дали Лилуашвили, Мадина Таймазова, Дарья Храмойкина, Антонина Шмелева, Элис Старцева и Дарья Владимирова.

Соревнования пройдут с 1 по 3 марта. Турнир является этапом отбора на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее россиянин Рамазан Абдулаев одержал победу на турнире Большого шлема в Баку (Азербайджан).



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