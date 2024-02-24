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«Спартак» нанёс поражение «Северстали» в матче КХЛ

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Столичный «Спартак» нанёс поражение череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» нанёс поражение «Северстали» в матче КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе столичного клуба отличились Демид Мансуров (седьмая минута), Павел Порядин (29-я), Николай Голдобин (43-я), Егор Савиков (54-я) и Егор Зайцев (60-я). У череповецкой команды забросили Дмитрий Моисеев (пятая), Адам Лишка (18-я) и Данил Аймурзин (39-я).

Столичный клуб набрал 88 очков в 67 матчах и идёт четвёртым в таблице Западной конференции, «Северсталь» (80 очков) расположилась на пятой строчке.

Ранее нападающий столичного «Динамо» Никита Гусев побил бомбардирский рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам за один регулярный чемпионат КХЛ.

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