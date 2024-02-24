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Сёмин: «Краснодару» не нужны лишние люди, у них обойма высокого уровня

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре оценил трансферную кампанию «Краснодара».
Сёмин: «Краснодару» не нужны лишние люди, у них обойма высокого уровня
  • РИА Новости

«Оцениваю трансферную кампанию «Краснодара» положительно. Они купили игроков, которые их усилят. У них своя обойма высокого уровня. Лишние люди могут только помешать в достижении чемпионства», — заявил Сёмин «Спорт-Экспрессу». 

После 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Зенит» располагается на второй позиции (36 очков), на третьей расположилось столичное «Динамо» (32).

Ранее бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо пожелал краснодарскому клубу всего самого наилучшего в честь дня рождения.

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