Пике: Гвардиола — гений, лучший тренер в истории футбола

Бывший центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола — гений. Для меня и для многих он лучший тренер в истории футбола. Он руководил лучшим поколением футболистов «Барселоны». Думаю, Гвардиола помог многим из нас в карьере. Хосеп каждый день доказывает, что он лучший», — приводит слова Пике ESPN Argentina.

53-летний специалист 21 декабря продлил контракт с «Ман Сити» до 2025 года. Под его руководством английский клуб выиграл 23 трофея, среди которых пять побед в Английской премьер-лиге (АПЛ), пять Суперкубков Англии, один Кубок Англии, пять Кубков футбольной лиги и один титул Лиги чемпионов.

Ранее «Ман Сити» представил 22-минутный документальный фильм о возвращении Де Брёйне после травмы.