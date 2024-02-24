RT в Telegram
Подпишись

Пике: Гвардиола — гений, лучший тренер в истории футбола

Короткая ссылка
Бывший центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.
Пике: Гвардиола — гений, лучший тренер в истории футбола
  • AP
  • © Darko Vojinovic

«Гвардиола — гений. Для меня и для многих он лучший тренер в истории футбола. Он руководил лучшим поколением футболистов «Барселоны». Думаю, Гвардиола помог многим из нас в карьере. Хосеп каждый день доказывает, что он лучший», — приводит слова Пике ESPN Argentina.

53-летний специалист 21 декабря продлил контракт с «Ман Сити» до 2025 года. Под его руководством английский клуб выиграл 23 трофея, среди которых пять побед в Английской премьер-лиге (АПЛ), пять Суперкубков Англии, один Кубок Англии, пять Кубков футбольной лиги и один титул Лиги чемпионов.

Ранее «Ман Сити» представил 22-минутный документальный фильм о возвращении Де Брёйне после травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить