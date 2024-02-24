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В «Реал Сосьедад» заявили, что Захаряну предстоит пройти медицинское обследование

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В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали, что российскому полузащитнику Арсену Захаряну предстоит пройти медицинское обследование после повреждения.
В «Реал Сосьедад» заявили, что Захаряну предстоит пройти медицинское обследование
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

«Замена была подготовлена ещё до падения Арсена. Будет проведено обследование, чтобы исключить любые травмы», — цитирует пресс-службу «Реал Сосьедад» «Чемпионат».

Напомним, что россиянин получил травму на 71-й минуте в матче 26-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Вильярреала.

Ранее главный тренер «Реал Сосьедад» рассказал о тяжести травмы Захаряна.

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