Представитель Захаряна: Арсен пройдёт МРТ, он неудачно приземлился на плечо

Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о травме клиента.

«Надеемся, что всё будет в порядке. Арсен пройдёт МРТ. Он неудачно приземлился в борьбе на плечо. Скорее всего, повреждение связано с этим», — приводит слова Голубина «Матч ТВ».

Напомним, что россиянин получил травму на 71-й минуте в матче 26-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Вильярреала.

Ранее главный тренер «Реал Сосьедад» рассказал о тяжести травмы Захаряна.