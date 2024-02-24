Хэмилтон признался, что с детства мечтал выступать за Ferrari
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«Я рассматриваю мой переход как огромный вызов. Будучи ребёнком, я играл в компьютерную игру GP2 за Михаэля. Я мечтал выступать за Ferrari, и я очень рад, что эта мечта сбудется», — цитирует Хэмилтона Crash.net.
Ferrari 1 февраля объявила о переходе Хэмилтона из Mercedes. 39-летний англичанин присоединится к итальянской команде в 2025 году. Он подписал многолетний контракт.
Немногим ранее стало известно, что британец активировал опцию в контракте, чтобы разорвать трудовое соглашение с Mercedes.
Ранее сообщалось, что клан Леклера был разочарован решением Ferrari подписать Хэмилтона.