RT в Telegram
Подпишись

Хэмилтон признался, что с детства мечтал выступать за Ferrari

Короткая ссылка
Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал, почему принял решение выступать за Ferrari.
Хэмилтон признался, что с детства мечтал выступать за Ferrari
  • AP
  • © Kamran Jebreili

«Я рассматриваю мой переход как огромный вызов. Будучи ребёнком, я играл в компьютерную игру GP2 за Михаэля. Я мечтал выступать за Ferrari, и я очень рад, что эта мечта сбудется», — цитирует Хэмилтона Crash.net.

Ferrari 1 февраля объявила о переходе Хэмилтона из Mercedes. 39-летний англичанин присоединится к итальянской команде в 2025 году. Он подписал многолетний контракт.

Немногим ранее стало известно, что британец активировал опцию в контракте, чтобы разорвать трудовое соглашение с Mercedes.

Ранее сообщалось, что клан Леклера был разочарован решением Ferrari подписать Хэмилтона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить