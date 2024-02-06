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CDS: клан Леклера был разочарован решением Ferrari подписать Хэмилтона

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В клане пилота Ferrari Шарля Леклера были удивлены решением команды подписать контракт с гонщиком Mercedes Льюисом Хэмилтоном.
CDS: клан Леклера был разочарован решением Ferrari подписать Хэмилтона
  • Gettyimages.ru

По информации Corriere dello Sport, в команде монегаска считают, что эта новость создаст давление на пилота и он может выступить в сезоне ниже своих возможностей.

Ferrari 1 февраля объявил о переходе Хэмилтона из Mercedes. 39-летний англичанин присоединится к итальянской команде в 2025 году. Он подписал многолетний контракт.

Немногим ранее стало известно, что семикратный чемпион «Формулы-1» активировал опцию в контракте, чтобы разорвать трудовое соглашение с Mercedes.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон назвал уход из Mercedes самым тяжёлым решением в жизни.

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