CDS: клан Леклера был разочарован решением Ferrari подписать Хэмилтона

В клане пилота Ferrari Шарля Леклера были удивлены решением команды подписать контракт с гонщиком Mercedes Льюисом Хэмилтоном.

По информации Corriere dello Sport, в команде монегаска считают, что эта новость создаст давление на пилота и он может выступить в сезоне ниже своих возможностей.

Ferrari 1 февраля объявил о переходе Хэмилтона из Mercedes. 39-летний англичанин присоединится к итальянской команде в 2025 году. Он подписал многолетний контракт.

Немногим ранее стало известно, что семикратный чемпион «Формулы-1» активировал опцию в контракте, чтобы разорвать трудовое соглашение с Mercedes.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон назвал уход из Mercedes самым тяжёлым решением в жизни.