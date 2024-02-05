RT в Telegram
Подпишись

Хэмилтон назвал уход из Mercedes самым тяжёлым решением в жизни

Короткая ссылка
Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал свой уход из команды.
Хэмилтон назвал уход из Mercedes самым тяжёлым решением в жизни
  • Gettyimages.ru

«Mercedes был неотъемлемой частью моей жизни с 13 лет, поэтому это решение было самым трудным, которое мне когда-либо приходилось принимать. Я невероятно горжусь всем, чего мы достигли вместе», — написал гонщик в соцсетях.

Ferrari 1 февраля объявил о переходе Хэмилтона из Mercedes. 39-летний англичанин присоединится к итальянской команде в 2025 году. Он подписал многолетний контракт.

Немногим ранее стало известно, что британец активировал опцию в контракте, чтобы разорвать трудовое соглашение с Mercedes.

Ранее Хэмилтон высказался о своём грядущем переходе из Mercedes в Ferrari.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить