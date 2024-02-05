Хэмилтон назвал уход из Mercedes самым тяжёлым решением в жизни
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«Mercedes был неотъемлемой частью моей жизни с 13 лет, поэтому это решение было самым трудным, которое мне когда-либо приходилось принимать. Я невероятно горжусь всем, чего мы достигли вместе», — написал гонщик в соцсетях.
Ferrari 1 февраля объявил о переходе Хэмилтона из Mercedes. 39-летний англичанин присоединится к итальянской команде в 2025 году. Он подписал многолетний контракт.
Немногим ранее стало известно, что британец активировал опцию в контракте, чтобы разорвать трудовое соглашение с Mercedes.
Ранее Хэмилтон высказался о своём грядущем переходе из Mercedes в Ferrari.