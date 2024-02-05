Хэмилтон назвал уход из Mercedes самым тяжёлым решением в жизни

Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал свой уход из команды.

«Mercedes был неотъемлемой частью моей жизни с 13 лет, поэтому это решение было самым трудным, которое мне когда-либо приходилось принимать. Я невероятно горжусь всем, чего мы достигли вместе», — написал гонщик в соцсетях.

Ferrari 1 февраля объявил о переходе Хэмилтона из Mercedes. 39-летний англичанин присоединится к итальянской команде в 2025 году. Он подписал многолетний контракт.

Немногим ранее стало известно, что британец активировал опцию в контракте, чтобы разорвать трудовое соглашение с Mercedes.

Ранее Хэмилтон высказался о своём грядущем переходе из Mercedes в Ferrari.