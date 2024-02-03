Хэмилтон: я могу осуществить детскую мечту — управлять красным Ferrari

Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон высказался о своём грядущем переходе из Mercedes в Ferrari.

«У меня появилась возможность осуществить детскую мечту — управлять красным Ferrari. Наступил момент что-то изменить и принять новый вызов. Я не думаю о 2025 годе. Я сосредоточен на этом сезоне», — написал пилот в соцсетях.

Ferrari 1 февраля объявил о переходе Хэмилтона из Mercedes. 39-летний англичанин присоединится к итальянской команде в 2025 году. Пилот подписал многолетний контракт.

Немногим ранее стало известно, что британец активировал опцию в контракте, чтобы разорвать трудовое соглашение с Mercedes.

Ранее руководитель Mercedes Тото Вольф высказался об уходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari.