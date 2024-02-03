Руководитель Mercedes Вольф: уход Хэмилтона в Ferrari не стал сюрпризом

Руководитель Mercedes Тото Вольф высказался об уходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari.

«Происходящие события не стали для меня сюрпризом, возможно, лишь немного — из-за того, когда он сообщил об этом. Мы встретились за чашечкой кофе у меня дома в Оксфорде, и он сказал, что решил выступать за Ferrari в 2025 году. По сути, это было окончательное решение. После этого мы разговаривали целый час», — приводит слова Вольфа The Race.

Ferrari 1 февраля объявил о переходе Хэмилтона из Mercedes. 39-летний англичанин присоединится к итальянской команде в 2025 году. Пилот подписал многолетний контракт.

Немногим ранее стало известно, что британец активировал опцию в контракте, чтобы разорвать трудовое соглашение с Mercedes.

Ранее сообщалось, что зарплата Хэмилтона в Ferrari составит €50 млн за сезон.