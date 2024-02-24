Датер: Ничушкин вернётся в «Колорадо» до конца регулярного чемпионата НХЛ

Журналист Адриан Датер рассказал, что российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин вернётся в расположении команды до конца регулярного чемпионата НХЛ.

«После консультации с несколькими людьми я могу с уверенностью сообщить следующее: Ничушкин вернётся до конца регулярного чемпионата. Ничушкин и, возможно, Ландеског станут важным дополнением «Эвеланш» перед плей-офф», — написал Датер в социальных сетях.

16 января НХЛ подтвердила, что Ничушкин попал в программу помощи игрокам лиги. Программа помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин забил 22 гола и отдал 20 голевых передач в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее шайба Воронкова не помогла «Коламбусу» победить «Баффало» в матче НХЛ.