RT в Telegram
Подпишись

Колобков выразил своё разочарование от последних решений МОК

Короткая ссылка
Бывший министр спорта России Павел Колобков поделился своим мнением о Международном олимпийском комитете (МОК).
Колобков выразил своё разочарование от последних решений МОК
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Я очень расстроен сегодняшней позицией МОК. За последние годы это министерство напринимало большое количество странных и нелегитимных решений. Одно из таких связано с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан, которая нарушила все регламенты и правила соревнований, но при этом с ней встречается Томас Бах и гарантирует ей участие в Олимпийских играх. По сути это просто позорное решение, и как после такого можно относиться к МОК? Оно не имеет никакого отношения к праву, хотя, вообще-то, Бах сам является юристом и возглавлял правовой департамент Международного олимпийского комитета. К счастью, там ещё очень много порядочных и умных людей, но, к сожалению, сама структура принимает вот такие вот решения», — заявил он RT.

Ранее Колобков допустил, что ОКР придётся поменять подход для отстаивания своих интересов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить