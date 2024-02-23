Колобков выразил своё разочарование от последних решений МОК

Бывший министр спорта России Павел Колобков поделился своим мнением о Международном олимпийском комитете (МОК).

«Я очень расстроен сегодняшней позицией МОК. За последние годы это министерство напринимало большое количество странных и нелегитимных решений. Одно из таких связано с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан, которая нарушила все регламенты и правила соревнований, но при этом с ней встречается Томас Бах и гарантирует ей участие в Олимпийских играх. По сути это просто позорное решение, и как после такого можно относиться к МОК? Оно не имеет никакого отношения к праву, хотя, вообще-то, Бах сам является юристом и возглавлял правовой департамент Международного олимпийского комитета. К счастью, там ещё очень много порядочных и умных людей, но, к сожалению, сама структура принимает вот такие вот решения», — заявил он RT.

Ранее Колобков допустил, что ОКР придётся поменять подход для отстаивания своих интересов.