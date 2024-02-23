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Степанова: Гонка Легкова — это яркий пример того, что санкции против России потерпели поражение

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала победу на турнире Александра Легкова.
Степанова: Гонка Легкова — это яркий пример того, что санкции против России потерпели поражение
  • РИА Новости

«Гонка Легкова — это не только праздник спорта, но и яркий пример того, что санкции против России потерпели поражение. Мы становимся сильнее и увереннее», — цитирует лыжницу «Матч ТВ».

Сегодня Степанова победила в Гонке Легкова. Второе место заняла Анастасия Кулешова. Тройку замкнула Мария Истомина.

Десятая Гонка Легкова проходит 23 и 24 февраля 2024 года в Московской области. В ней также принимают участие биатлонисты.

Ранее Елена Вяльбе рассказала, что в календаре лыжного сезона сделали паузу из-за Гонки Легкова.

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