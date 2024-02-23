CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства.

«Панель арбитров CAS отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение, установив, что исполком МОК не нарушил принципы законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности», — говорится в заявлении CAS.

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Олимпиада в Париже будет очень печальной.