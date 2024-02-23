CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о приостановке членства
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«Панель арбитров CAS отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение, установив, что исполком МОК не нарушил принципы законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности», — говорится в заявлении CAS.
МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Олимпиада в Париже будет очень печальной.