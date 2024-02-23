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Новиков — о Бучневиче: такие хоккеисты заслуживают большого уважения

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Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о российском нападающем «Сент-Луис Блюз» Павле Бучневиче, который оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
Новиков — о Бучневиче: такие хоккеисты заслуживают большого уважения
  • AP
  • © Scott Kane

«Такие хоккеисты, как Павел, достойны только самого большого уважения к себе. Они не настолько раскручены, как более звёздные игроки, и вынуждены постоянно что-то доказывать в каждой игре, а это очень тяжело. У них нет права на ошибку, как у других. Бучневич, Дадонов, Наместников каждый день цепляются за свои шансы в НХЛ, и для этого надо действительно любить хоккей», — заявил Новиков RT.

Тренер также оценил шансы «Сент-Луиса» на попадание в плей-офф по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

«Результат команды в большей степени зависит от её вратаря. Именно он способен сделать что-то сверх своих способностей, чтобы в итоге затащить команду в плей-офф. При всём уважении ко всем остальным звёздным игрокам, ни Овечкин и ни Малкин не способны в одиночку справиться с такой задачей. И поэтому, как мне кажется, голкиперов надо выводить из-под потолка зарплат в НХЛ», — добавил он.

По мнению тренера, даже незвёздные игроки могут оказаться полезны в любой момент в борьбе за Кубок Стэнли.

«От них порой действительно больше пользы, чем от других. Они готовы лечь поперёк, но не дать забить в ворота своей команды. Я помню, как в своё время Валерий Борисович Кузьмин перешёл в «Крылья Советов» и в матче с ЦСКА придумал именно такой ход: лечь поперёк на своей синей линии, чтобы Харламов не смог его обыграть. Он сам придумал это», — сказал тренер.

Ранее Бучневич высказался о победе над «Нью‑Йорк Айлендерс» в матче НХЛ.

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