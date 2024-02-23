Гвардиола заявил, что хочет возглавить сборную на крупном турнире

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о желании возглавить сборную на международном турнире.

«Не знаю, нужен ли я кому-то. Чтобы работать в сборной, они должны захотеть тебя, как и клубы. Я хотел бы получить опыт выступления на чемпионате мира или Европы, или на Кубке Америки. Я не знаю когда — через пять, десять, 15 лет, но я бы хотел сыграть на чемпионате мира в качестве тренера», — приводит слова Гвардиолы ESPN Brasil.

53-летний специалист 21 декабря продлил контракт с «Ман Сити» до 2025 года. Под его руководством английский клуб выиграл 23 трофея, среди которых пять побед в Английской премьер-лиге (АПЛ), пять Суперкубков Англии, один Кубок Англии, пять Кубков футбольной лиги и один титул Лиги чемпионов.

Ранее «Ман Сити» представил 22-минутную документалку о возвращении Де Брёйне после травмы.