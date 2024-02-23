Кудашов считает, что Гусев уже является великим хоккеистом после Олимпиады-2018

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что нападающий Никита Гусев уже является великим хоккеистом.

«Конечно, больше чем уверен, тот его пас на Олимпиаде Капризову стоит в одном ряду с голом Ковальчука в 2008 году на чемпионате мира, и то действие делает его великим игроком. Ведь чрезвычайно сложно выиграть Олимпиаду», — цитирует Кудашова ТАСС.

Гусев в финальном матче олимпийского турнира в Пхёнчхане в 2018 году отдал голевой пас Капризову, который забросил победную шайбу в ворота сборной Германии.

«Динамо» победило череповецкую «Северсталь» (3:2). Гусев реализовал буллит и набрал 85-е очко в текущем сезоне.

Ранее Гусев заявил, что ему приятно повторить рекорд легенды российского хоккея Сергея Мозякина.