Кудашов считает, что Гусев уже является великим хоккеистом после Олимпиады-2018
«Конечно, больше чем уверен, тот его пас на Олимпиаде Капризову стоит в одном ряду с голом Ковальчука в 2008 году на чемпионате мира, и то действие делает его великим игроком. Ведь чрезвычайно сложно выиграть Олимпиаду», — цитирует Кудашова ТАСС.
Гусев в финальном матче олимпийского турнира в Пхёнчхане в 2018 году отдал голевой пас Капризову, который забросил победную шайбу в ворота сборной Германии.
«Динамо» победило череповецкую «Северсталь» (3:2). Гусев реализовал буллит и набрал 85-е очко в текущем сезоне.
Ранее Гусев заявил, что ему приятно повторить рекорд легенды российского хоккея Сергея Мозякина.