Вяльбе уверена, что Норвегия не выйдет из состава FIS

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на информацию о том, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии и ещё семь стран могут выйти из состава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Всё это появилось не сегодня, эти страны давно сколотили какую-то оппозицию против руководства FIS. Возможно, вопрос медиаправ действительно одна из причин, там наверняка плохие рейтинги и спонсоры не сильно рады тому, что никто не смотрит трансляции лыжных гонок по телевидению и через интернет. Можем ли позвать к себе все эти страны в случае их выхода из FIS? Вы действительно верите, что они откуда-то выйдут? Никто так не сделает, это всё ради того, чтобы федерация пошла на поводу у этих стран. Обычная болтовня, как они всегда привыкли делать», — сказала Вяльбе RT.

Ранее сообщалось, что Норвегия и ещё семь стран могут выйти из состава FIS из-за реализации медиаправ.