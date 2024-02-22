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Тарханов предложил чествовать чемпионов РПЛ в Кремле

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Российский тренер Александр Тарханов считает, что чемпионов Российской премьер-лиги (РПЛ) нужно награждать по-особенному.
Тарханов предложил чествовать чемпионов РПЛ в Кремле
  • РИА Новости

«Президент всегда приглашал олимпийцев в Кремль, но про футболистов не слышал. Чемпионов РПЛ можно тоже там чествовать. Это может стать хорошей традицией. Кремль — сердце нашей Родины», — цитирует Тарханова Legalbet.

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36).

Ранее Дмитрий Аленичев высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

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