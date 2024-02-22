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Бородавко: не думаю, что Норвегия создаст отдельную лигу по лыжным гонкам

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на информацию о том, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии вместе с ещё семью странами может выйти из состава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Бородавко: не думаю, что Норвегия создаст отдельную лигу по лыжным гонкам
  • РИА Новости

«Как я понимаю, всё дело упирается в деньги, но это может иметь определённые последствия для этих стран, поскольку разговор о новой лиге. Будут ли эти государства допущены к чемпионатам мира? Какими будут новый формат и устав? Пока тут слишком много вопросов, и это, скорее всего, только первый пробный шаг. Не думаю, что нас ждёт создание отдельной лыжной лиги. Это больше эмоции, чтобы склонить на свою сторону FIS», — заявил Бородавко RT.

Ранее член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и бронзовый призёр чемпионата мира Сергей Крянин заявил, что готовы принять Норвегию с другими странами в российскую лыжную лигу.

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