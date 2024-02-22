Крянин: мы готовы принять Норвегию с другими странами в нашу российскую лыжную лигу

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и бронзовый призёр чемпионата мира Сергей Крянин отреагировал на то, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии вместе с ещё семью странами может выйти из состава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Мы с удовольствием готовы принять Норвегию вместе с другими странами в нашу отдельную российскую лигу или создать её. Серьёзно ли моё высказывание? Говорю это абсолютно серьёзно, у нас всё для этого есть: федерация, организация, судейство и необходимое оборудование. Они могут прийти к нам, чтобы на равных и честных условиях участвовать в соревнованиях. Что тут поделать, если FIS не может ничего поровну разделить», — сказал Крянин RT.

Крянин также ответил на вопрос, была ли всё это время продажа медиаправ на трансляции соревнований актуальной проблемой для лыжных гонок.

«Я не так глубоко погружался в эту тему, но тут надо понимать, что медиаправа — это работа с телевидением и популяризация нашего вида спорта. Возможно, отсутствие борьбы между российскими и норвежскими лыжниками привело к падению просмотров у аудитории и отсутствию у них интереса. Наша борьба с ними велась испокон веков, а теперь её больше нет. Профессионалы понимают, что любимый вид спорта начинает страдать. Виновата ли в этой ситуации сама FIS? Они сами себе наступают на хвост со всеми этими санкциями, о чём и говорит президент нашей страны», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российский лыжник погиб на курорте Гульмарг в Индии при сходе лавины.