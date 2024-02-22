Кудерметова готова выступить на Олимпиаде при адекватных условиях допуска

Российская теннисистка заявила, что хотела бы выступить на Олимпиаде в Париже при адекватных условиях допуска.

«Конечно, если допустят, и на адекватных условиях, то, конечно, хотелось бы», — приводит слова Кудерметовой ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Анастасия Потапова высказалась о возможном участии в Олимпиаде 2024 года в Париже.