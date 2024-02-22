Кудерметова готова выступить на Олимпиаде при адекватных условиях допуска
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«Конечно, если допустят, и на адекватных условиях, то, конечно, хотелось бы», — приводит слова Кудерметовой ТАСС.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Анастасия Потапова высказалась о возможном участии в Олимпиаде 2024 года в Париже.