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Теннисистка Потапова: никто не умрёт, если не допустят на Олимпиаду

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Российская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о возможном участии в Олимпиаде 2024 года в Париже.
Теннисистка Потапова: никто не умрёт, если не допустят на Олимпиаду
  • Gettyimages.ru

«Лично мой ответ — я хочу сыграть. Одна из целей — поехать, попасть и сыграть. Но наверное, сейчас лучше концентрироваться на других вещах. Если не поедем, то никто не умрёт, но обидно будет», — цитирует Потапову ТАСС.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что не будет болеть за россиян на Олимпиаде в Париже.

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