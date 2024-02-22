Отца олимпийского чемпиона Ингебригтсена обвиняют в физическом насилии
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Об этом сообщает NRK.
«До завершения дела осталось всего несколько следственных действий», — говорится в сообщении полиции.
Олимпийский чемпион в беге Якоб Ингебригтсен и его братья Хенрик и Филип, тренировавшиеся до 2022 года под руководством отца, рассказали, что с детства подвергались угрозам и физическому насилию с его стороны.
Сам тренер обвинения отрицает.
Ранее сообщалось, что Ингебригтсен побил рекорд 24-летней давности в беге на 2000 м.