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Отца олимпийского чемпиона Ингебригтсена обвиняют в физическом насилии

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Полиция предъявила тренеру Йерту Ингебригтсену обвинения в физическом насилии над своими детьми.
Отца олимпийского чемпиона Ингебригтсена обвиняют в физическом насилии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает NRK.

«До завершения дела осталось всего несколько следственных действий», — говорится в сообщении полиции.

Олимпийский чемпион в беге Якоб Ингебригтсен и его братья Хенрик и Филип, тренировавшиеся до 2022 года под руководством отца, рассказали, что с детства подвергались угрозам и физическому насилию с его стороны.

Сам тренер обвинения отрицает.

Ранее сообщалось, что Ингебригтсен побил рекорд 24-летней давности в беге на 2000 м.

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