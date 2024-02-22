Первый обвиняемый по «закону Родченкова» приговорён к трём месяцам тюрьмы
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Южного округа Нью‑Йорка.
Лиру признали виновным в предоставлении запрещённых веществ спортсменам перед Олимпиадой в Токио. Также врача оштрафовали на $16,4 тыс.
«Закон Родченкова» позволяет выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены.
Ранее Мамиашвили заявил, что не верит словам «преступника» Родченкова.