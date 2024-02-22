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Первый обвиняемый по «закону Родченкова» приговорён к трём месяцам тюрьмы

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Американский врач Эрик Лира был приговорён к трём месяцам тюрьмы в соответствии с «законом Родченкова».
Первый обвиняемый по «закону Родченкова» приговорён к трём месяцам тюрьмы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Южного округа Нью‑Йорка.

Лиру признали виновным в предоставлении запрещённых веществ спортсменам перед Олимпиадой в Токио. Также врача оштрафовали на $16,4 тыс.

«Закон Родченкова» позволяет выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены.

Ранее Мамиашвили заявил, что не верит словам «преступника» Родченкова.

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