Первый обвиняемый по «закону Родченкова» приговорён к трём месяцам тюрьмы

Американский врач Эрик Лира был приговорён к трём месяцам тюрьмы в соответствии с «законом Родченкова».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Южного округа Нью‑Йорка.

Лиру признали виновным в предоставлении запрещённых веществ спортсменам перед Олимпиадой в Токио. Также врача оштрафовали на $16,4 тыс.

«Закон Родченкова» позволяет выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены.

Ранее Мамиашвили заявил, что не верит словам «преступника» Родченкова.