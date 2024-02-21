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«Локомотив» одолел «Ак Барс» и одержал третью победу подряд в чемпионате КХЛ

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Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Локомотив» одолел «Ак Барс» и одержал третью победу подряд в чемпионате КХЛ
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Встреча в Казани завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Егор Аверин (первая минута), Сергей Андронов (четвёртая), Максим Берёзкин (20-я) и Павел Красковский (46-я). Голы хозяев у Семёна Кошелева (16-я) и Кирилла Семёнова (33-я).

«Локомотив» одержал третью победу подряд и с 91 очком идёт на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, «Ак Барс» (80 очков) занимает четвёртую позицию на Востоке.

Ранее сообщалось, что капитан «Ак Барса» Александр Радулов может пропустить остаток регулярного чемпионата КХЛ.

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