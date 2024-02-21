Игнатьев: от матча «Зенит» — «Спартак» будет многое зависеть

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком».

«Две ведущие команды выйдут на поле после длительного перерыва и покажут нам продукт. По товарищеским играм мы видим, что движение вперёд ощущается у обеих команд. От этого поединка будет многое зависеть», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Встреча между командами пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36). «Спартак» занимает пятую позицию (30).

Ранее Дмитрий Аленичев высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.