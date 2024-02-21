Игнатьев: от матча «Зенит» — «Спартак» будет многое зависеть
- РИА Новости
«Две ведущие команды выйдут на поле после длительного перерыва и покажут нам продукт. По товарищеским играм мы видим, что движение вперёд ощущается у обеих команд. От этого поединка будет многое зависеть», — цитирует Игнатьева Betonmobile.
Встреча между командами пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36). «Спартак» занимает пятую позицию (30).
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