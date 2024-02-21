Кучеров — о секретах результативности: у меня нет ни скорости, ни броска

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился секретом своей результативности.

«У меня нет скорости. У меня нет сумасшедшего броска. Я не обладаю большой изобретательностью. Мне приходится использовать свой мозг», — цитирует Кучерова The Athletic.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги на счету 30-летнего российского форварда 94 (36 + 58) очка в 56 матчах. Он возглавляется гонку бомбардиров.

Ранее сообщалось, что дубль и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ.