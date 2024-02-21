После нападения в Германии умер второй украинский баскетболист — Козаченко

Украинский баскетболист «Джайантс Дюссельдорф» Артём Козаченко, который подвергся нападению в немецком Оберхаузене, умер в больнице.

Информация об этом появилась на сайте клуба.

«Джайантс» скорбит о потере ещё одного игрока юниорской баскетбольной Бундеслиги — Артёма Козаченко», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 10 февраля в Дюссельдорфе. Нападению неизвестных подверглись 17-летний Ермаков и его друг Артём Козаченко, которые выступали за местную молодёжную команду ART Giants.

Ранее в Bild сообщили о задержании подозреваемого в убийстве украинского баскетболиста.