Bild: в Германии задержан подозреваемый в убийстве украинского баскетболиста

Стал известен подозреваемый в убийстве баскетболиста молодёжной сборной Украины Владимира Ермакова.

«Предполагаемый главный подозреваемый — немецко-турецкий школьник (15 лет) из Гельзенкирхена. Он уже известен полиции по нескольким преступлениям, связанным с нанесением телесных повреждений и грабежами», — приводит слова источника Bild.

Как сообщает полиция немецкого города Эссен, спортсмены повздорили с группой местных подростков на автобусной остановке. В ходе конфликта один из них достал нож и несколько раз ударил Владимира Ермакова. Личность предполагаемого преступника установлена.

Правоохранители арестовали двух подозреваемых. Один из них — немец турецкого происхождения, а второй — немец с греческими корнями.

Инцидент произошёл 10 февраля в Дюссельдорфе. Нападению неизвестных подверглись 17-летний Ермаков и его друг Артём Козаченко, которые выступали за местную молодёжную команду ART Giants.

Ранее умер олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Поливода.