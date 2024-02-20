RT в Telegram
Подпишись

Журова поддержала идею дальнейшего проведения спартакиады

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о дальнейшем проведении Спартакиады сильнейших.
Журова поддержала идею дальнейшего проведения спартакиады
  • РИА Новости

«Стоит ли и дальше проводить зимнюю спартакиаду? Конечно. А как же? У меня сын сейчас участвовал, очень нужно. Это и для спортсменов поддержка серьёзная, и мастерство, и соревновательность. Потом там белорусы тоже выступают», — приводит слова Журовой «Спорт день за днём».

Соревнования проходили в пяти регионах России (Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях) по 16 олимпийским видам спорта. В Спартакиаде участвовали российские и белорусские атлеты, среди которых разыграли 108 комплектов наград.

Ранее Олег Матыцин заявил, что на прошедшей зимней спартакиаде зрители увидели будущих чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить