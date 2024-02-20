Журова поддержала идею дальнейшего проведения спартакиады

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о дальнейшем проведении Спартакиады сильнейших.

«Стоит ли и дальше проводить зимнюю спартакиаду? Конечно. А как же? У меня сын сейчас участвовал, очень нужно. Это и для спортсменов поддержка серьёзная, и мастерство, и соревновательность. Потом там белорусы тоже выступают», — приводит слова Журовой «Спорт день за днём».

Соревнования проходили в пяти регионах России (Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях) по 16 олимпийским видам спорта. В Спартакиаде участвовали российские и белорусские атлеты, среди которых разыграли 108 комплектов наград.

Ранее Олег Матыцин заявил, что на прошедшей зимней спартакиаде зрители увидели будущих чемпионов.