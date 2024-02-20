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Вагнер Лав заявил, что не вернулся в ЦСКА в 2020-м из-за заключения московского врача

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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав озвучил причину несостоявшегося возвращения в московский клуб в 2020 году.
Вагнер Лав заявил, что не вернулся в ЦСКА в 2020-м из-за заключения московского врача
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Врач, не знаю, кто именно, сказал, что мне осталось играть в футбол всего год. Говорили, что у меня проблемы с коленом. Поэтому ЦСКА от меня в 2020-м отказался. Только поэтому я не вернулся в клуб», — сказал Вагнер в интервью Нобелю Арустамяну.

Напомним, что Лав выступал за ЦСКА с 2004-го по 2012 год. Бразилец является четырёхкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что 39-летний Вагнер Лав подписал контракт с новичком бразильской Серии А.

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