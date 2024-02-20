Григоренко: за Овечкина даже не переживаю, это мастер

Обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко высказался о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«По поводу Овечкина даже не переживаю. Это мастер! Он знает, как и что делать. Бывают такие моменты, когда не идёт шайба. Но сейчас всё нормально, всё стабилизируется», — цитирует Григоренко «Чемпионат».

На счету 38-летнего воспитанника московского «Динамо» 836 голов за карьеру в НХЛ. У рекордсмена в списке лучших снайперов всех времён лиги Уэйна Гретцки 894 шайбы.

Ранее «Вашингтон» победил «Монреаль» в НХЛ, Овечкин продлил результативную серию до восьми игр.