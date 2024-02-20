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Хельвани: Эдвардс был согласен драться с Махачевым на турнире UFC 300

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе британец Леон Эдвардс был готов провести поединок с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 300.
Хельвани: Эдвардс был согласен драться с Махачевым на турнире UFC 300
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

Как сообщает журналист Ариэль Хельвани в социальных сетях, Эдвардсу в качестве соперников предлагали Хамзата Чимаева, Махачева, а также Шавката Рахмонова из Казахстана. 

21 октября Махачев второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее Махачев обратился к Волкановски после его поражения в бою с Илией Топурией.

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