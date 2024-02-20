Мендес: я бы хотел, чтобы Махачев стал чемпионом полусреднего веса UFC в 2025-м

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, рассказал, когда российский боец может завоевать пояс в полусреднем весе.

«Джастин Гейджи, Чарльз Оливейра и бой за титул в полусреднем весе — вот подходящие три боя для Махачева. Я бы хотел, чтобы Ислам стал чемпионом полусреднего веса в 2025-м. Знаю, что ему и самому это интересно. Если провести в этом году два боя, то до титульника в новом дивизионе можно добраться и быстрее», — цитирует Мендеса MMA Junkie.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее Махачев обратился к Волкановски после его поражения в бою с Илией Топурией.