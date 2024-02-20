Лесовой признался, что у него остались обиды на «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой, на правах аренды выступающий за «Маккаби» (Хайфа), ответил на вопрос, остались ли у него обиды на кого-то из московского клуба.

«Остались. Опять же, без конкретики», — цитирует Лесового СЭ.

2 февраля «Динамо» объявило о переходе игрока в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

Лесового зарегистрировали как израильского футболиста. Это связано с тем, что 26-летний игрок в течение полугода гарантированно получит израильский паспорт.

Ранее сообщалось, что Лесовой отправил все документы для получения израильского паспорта.