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Норвежский эксперт: победы Большунова были заранее спланированы

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Норвежский эксперт Петтер Соленг Скинстад оценил выступление российского лыжника Александра Большунова на Спартакиаде сильнейших и Кубке России.
Норвежский эксперт: победы Большунова были заранее спланированы
  • РИА Новости

«Мне сложно относиться к этим соревнованиям серьёзно. Они проводят что-то вроде Кубка мира и чемпионата мира. Вполне возможно, что победа Большунова была заранее спланирована», — цитирует эксперта Nettavisen.

Напомним, что Большунов выиграл пять золотых медалей на Спартакиаде сильнейших, которая прошла в Тюмени. В нынешнем сезоне спортсмен одержал победы на всех гонках Кубка России.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что Большунов является самым сильным лыжником.

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