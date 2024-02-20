Норвежский эксперт: победы Большунова были заранее спланированы

Норвежский эксперт Петтер Соленг Скинстад оценил выступление российского лыжника Александра Большунова на Спартакиаде сильнейших и Кубке России.

«Мне сложно относиться к этим соревнованиям серьёзно. Они проводят что-то вроде Кубка мира и чемпионата мира. Вполне возможно, что победа Большунова была заранее спланирована», — цитирует эксперта Nettavisen.

Напомним, что Большунов выиграл пять золотых медалей на Спартакиаде сильнейших, которая прошла в Тюмени. В нынешнем сезоне спортсмен одержал победы на всех гонках Кубка России.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что Большунов является самым сильным лыжником.