Норвежский эксперт: победы Большунова были заранее спланированы
- РИА Новости
«Мне сложно относиться к этим соревнованиям серьёзно. Они проводят что-то вроде Кубка мира и чемпионата мира. Вполне возможно, что победа Большунова была заранее спланирована», — цитирует эксперта Nettavisen.
Напомним, что Большунов выиграл пять золотых медалей на Спартакиаде сильнейших, которая прошла в Тюмени. В нынешнем сезоне спортсмен одержал победы на всех гонках Кубка России.
Ранее Елена Вяльбе заявила, что Большунов является самым сильным лыжником.