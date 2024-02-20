Павлюченкова снялась с турнира в Дубае из-за болезни
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«Подхватила вирус на старте турнира в Дохе, но выкладывалась в каждой игре в надежде поправиться. Хочу всегда быть на корте и играть, но иногда нужно прислушаться к телу», — написала Павлюченкова в соцсетях.
20 февраля Павлюченкова должна была сыграть с Людмилой Самсоновой во втором круге турнира.
В следующем круге Самсонова сыграет с Маркетой Вондроушовой (Чехия).
Ранее Калинская победила Букшу и вышла в третий круг турнира WTA в Дубае.