Павлюченкова снялась с турнира в Дубае из-за болезни

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова объяснила, почему приняла решение сняться с турнира в Дубае.

«Подхватила вирус на старте турнира в Дохе, но выкладывалась в каждой игре в надежде поправиться. Хочу всегда быть на корте и играть, но иногда нужно прислушаться к телу», — написала Павлюченкова в соцсетях.

20 февраля Павлюченкова должна была сыграть с Людмилой Самсоновой во втором круге турнира.

В следующем круге Самсонова сыграет с Маркетой Вондроушовой (Чехия).

Ранее Калинская победила Букшу и вышла в третий круг турнира WTA в Дубае.