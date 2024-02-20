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Павлюченкова снялась с турнира в Дубае из-за болезни

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова объяснила, почему приняла решение сняться с турнира в Дубае.
Павлюченкова снялась с турнира в Дубае из-за болезни
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Brunskill

«Подхватила вирус на старте турнира в Дохе, но выкладывалась в каждой игре в надежде поправиться. Хочу всегда быть на корте и играть, но иногда нужно прислушаться к телу», — написала Павлюченкова в соцсетях.

20 февраля Павлюченкова должна была сыграть с Людмилой Самсоновой во втором круге турнира.

В следующем круге Самсонова сыграет с Маркетой Вондроушовой (Чехия).

Ранее Калинская победила Букшу и вышла в третий круг турнира WTA в Дубае.

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