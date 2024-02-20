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Артур: в Бразилии говорят, что «Зенит» — самый сильный и лучший клуб России

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Новичок «Зенита» Артур рассказал, что думают о клубе из Санкт-Петербурга в Бразилии.
Артур: в Бразилии говорят, что «Зенит» — самый сильный и лучший клуб России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Говорят, что это самый сильный и лучший клуб России, так как каждый год становится чемпионом. Многие звёздные мои соотечественники прошли через «Зенит», — приводит слова Артура «Спорт-Экспресс».

За «Зенит» на данный момент играют бразильцы Родригао, Густаво Мантуан, Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо, Нино и Педро.

Ранее «Зенит» приступил к работе на третьем тренировочном сборе в ОАЭ.

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