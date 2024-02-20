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Месси заявил, что не сыграл в Китае не по политическим причинам

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси объяснился перед китайскими фанатами за то, что не принимал участия в товарищеской игре со сборной Гонконга.
Месси заявил, что не сыграл в Китае не по политическим причинам
  • AP

«Слышал, как люди говорили, что я не хотел играть по политическим и многим другим причинам, но это абсолютно не соответствует действительности.

У меня был дискомфорт в приводящей мышце. За день до игры в Гонконге я постарался и приложил усилия ради всех, кто пришёл посмотреть тренировку», — сказал Месси в посте в соцсети, слова из которого приводит The Guardian.

8 февраля «Интер Майами» нанёс разгромное поражение команде звёзд чемпионата Гонконга со счётом 4:1.

Месси провёл всю игру на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия. Власти Гонконга потребовали объяснить отсутствие футболиста на поле в товарищеском матче. Также стало известно, что организатор встречи вернёт болельщикам половину стоимости билетов в связи с отсутствием аргентинца на поле.

Ранее Месси опубликовал пост на китайском языке, в котором объяснил неучастие в товарищеском матче со сборной Гонконга.

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