Месси объяснил неучастие в матче со сборной Гонконга на китайском языке

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси опубликовал пост на китайском языке, в котором объяснил неучастие в товарищеском матче со сборной Гонконга.

«Мне жаль, что я не смог сыграть в товарищеском матче в Гонконге из-за травмы паха. Моя травма развилась, и это причиняло болезненные ощущения. Надеюсь, что у меня ещё будет возможность посетить Гонконг и порадовать болельщиков своей игрой», — написал Месси в соцсетях.

«Интер Майами» нанёс разгромное поражение команде звёзд чемпионата Гонконга со счётом 4:1. Месси провёл всю игру на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия.

Власти Гонконга потребовали объяснить отсутствие футболиста на поле в товарищеском матче.

Ранее сообщалось, что фанаты требуют вернуть деньги за билеты из-за отсутствия Месси в матче в Гонконге.