Месси объяснил неучастие в матче со сборной Гонконга на китайском языке
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«Мне жаль, что я не смог сыграть в товарищеском матче в Гонконге из-за травмы паха. Моя травма развилась, и это причиняло болезненные ощущения. Надеюсь, что у меня ещё будет возможность посетить Гонконг и порадовать болельщиков своей игрой», — написал Месси в соцсетях.
«Интер Майами» нанёс разгромное поражение команде звёзд чемпионата Гонконга со счётом 4:1. Месси провёл всю игру на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия.
Власти Гонконга потребовали объяснить отсутствие футболиста на поле в товарищеском матче.
Ранее сообщалось, что фанаты требуют вернуть деньги за билеты из-за отсутствия Месси в матче в Гонконге.