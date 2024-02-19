Беркане: ФИФА договорилась о переносе Кубка Африки — 2025 на лето

Международная федерация футбола (ФИФА) договорилась с Африканской конфедерацией футбола о переносе Кубка африканских наций.

Турнир 2025 года в Марокко пройдёт с середины июля по середину августа, сообщает журналист Ханиф Беркане.

Кубок Африки 2023 года прошёл с 13 января по 11 февраля, из-за чего ведущие игроки национальных команд были вынуждены пропускать матчи клубного сезона.

Турнир в третий раз в своей истории выиграла сборная Кот-д’Ивуара, в финале одолев команду Нигерии со счётом 2:1.

Ранее бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о системе VAR на Кубке африканских наций.