Беркане: ФИФА договорилась о переносе Кубка Африки — 2025 на лето
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Турнир 2025 года в Марокко пройдёт с середины июля по середину августа, сообщает журналист Ханиф Беркане.
Кубок Африки 2023 года прошёл с 13 января по 11 февраля, из-за чего ведущие игроки национальных команд были вынуждены пропускать матчи клубного сезона.
Турнир в третий раз в своей истории выиграла сборная Кот-д’Ивуара, в финале одолев команду Нигерии со счётом 2:1.
Ранее бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о системе VAR на Кубке африканских наций.