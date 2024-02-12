Моуринью: Кубок Африки преподаёт нам урок, там VAR используется именно так, как должен

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о системе VAR на Кубке африканских наций.

«Я смотрел Кубок Африки больше, чем европейский футбол. Он просто преподаёт нам урок. На Кубке Африки VAR используется именно так, как должен.

Повторы используют не для того, чтобы помочь командам, притягивающим деньги, или известным командам. Штаб-квартиру VAR нужно перенести в Африканскую конфедерацию футбола», — приводит слова Моуринью Sports brief.

Кубок Африки проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре.

Ранее сборная Кот-д'Ивуара выиграла Кубок африканских наций.