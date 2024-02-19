RT в Telegram
Подпишись

Канарейкин призвал отдать должное рекорду Мозякина и его времени в КХЛ

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин ответил на вопрос, сумеет ли нападающий «Динамо» Никита Гусев сделать свой рекорд гораздо весомее, если обгонит бывшего форварда «Металлурга» Сергея Мозякина не только по набранным очкам в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за сезон, но и по их среднему количеству за матч.
Канарейкин призвал отдать должное рекорду Мозякина и его времени в КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мне трудно сравнивать между собой рекорд Мозякина с потенциальным Гусева, поскольку каждый из них будет соответствовать своему времени. Когда-то у нас было 36 матчей в сезоне, а теперь их количество только увеличивается. Если Никита поставит это достижение, а от него уже никуда не уйти, и опередит Сергея по набранным очкам, он, несомненно, заслужит признание своего таланта и мастерства. Но нужно учитывать и то, что было достигнуто до него, предоставив возможность специалистам сравнивать количество игр хоккеистов и набранных очков в матчах. В любом случае нынешний сезон — однозначно один из лучших в карьере Гусева», — заявил Канарейкин RT.

Напомним, что на данный момент на счету Гусева 84 (22 + 62) очка в 64 матчах нынешнего сезона, тогда как у Мозякина было 85 (48 + 37) баллов за 60 игр в сезоне-2016/17.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что Гусев сможет побить рекорд бывшего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина по очкам в регулярном чемпионате КХЛ за сезон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить