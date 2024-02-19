Канарейкин призвал отдать должное рекорду Мозякина и его времени в КХЛ
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«Мне трудно сравнивать между собой рекорд Мозякина с потенциальным Гусева, поскольку каждый из них будет соответствовать своему времени. Когда-то у нас было 36 матчей в сезоне, а теперь их количество только увеличивается. Если Никита поставит это достижение, а от него уже никуда не уйти, и опередит Сергея по набранным очкам, он, несомненно, заслужит признание своего таланта и мастерства. Но нужно учитывать и то, что было достигнуто до него, предоставив возможность специалистам сравнивать количество игр хоккеистов и набранных очков в матчах. В любом случае нынешний сезон — однозначно один из лучших в карьере Гусева», — заявил Канарейкин RT.
Напомним, что на данный момент на счету Гусева 84 (22 + 62) очка в 64 матчах нынешнего сезона, тогда как у Мозякина было 85 (48 + 37) баллов за 60 игр в сезоне-2016/17.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что Гусев сможет побить рекорд бывшего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина по очкам в регулярном чемпионате КХЛ за сезон.