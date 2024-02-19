Канарейкин призвал отдать должное рекорду Мозякина и его времени в КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин ответил на вопрос, сумеет ли нападающий «Динамо» Никита Гусев сделать свой рекорд гораздо весомее, если обгонит бывшего форварда «Металлурга» Сергея Мозякина не только по набранным очкам в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за сезон, но и по их среднему количеству за матч.

«Мне трудно сравнивать между собой рекорд Мозякина с потенциальным Гусева, поскольку каждый из них будет соответствовать своему времени. Когда-то у нас было 36 матчей в сезоне, а теперь их количество только увеличивается. Если Никита поставит это достижение, а от него уже никуда не уйти, и опередит Сергея по набранным очкам, он, несомненно, заслужит признание своего таланта и мастерства. Но нужно учитывать и то, что было достигнуто до него, предоставив возможность специалистам сравнивать количество игр хоккеистов и набранных очков в матчах. В любом случае нынешний сезон — однозначно один из лучших в карьере Гусева», — заявил Канарейкин RT.



Напомним, что на данный момент на счету Гусева 84 (22 + 62) очка в 64 матчах нынешнего сезона, тогда как у Мозякина было 85 (48 + 37) баллов за 60 игр в сезоне-2016/17.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что Гусев сможет побить рекорд бывшего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина по очкам в регулярном чемпионате КХЛ за сезон.