Клуб НБА «Бруклин Нетс» отправил в отставку главного тренера Жака Вона

Жак Вон отправлен в отставку с поста главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс».

Имя временно исполняющего обязанности специалиста будет объявлено в ближайшее время, сообщается в Twitter-аккаунте команды.

Жак Вон работал в тренерском штабе «Нетс» с 2016 года.

В прошлом сезоне под руководством Вона «Бруклин» прошёл в плей-офф НБА, но завершил выступление в первом раунде. В сезоне-2023/24 команда идёт на 11-м месте в таблице Восточной конференции.

Ранее команда Востока обыграла команду Запада в Матче звёзд НБА.