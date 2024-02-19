Клуб НБА «Бруклин Нетс» отправил в отставку главного тренера Жака Вона
- AP
- © David Zalubowski
Имя временно исполняющего обязанности специалиста будет объявлено в ближайшее время, сообщается в Twitter-аккаунте команды.
Жак Вон работал в тренерском штабе «Нетс» с 2016 года.
В прошлом сезоне под руководством Вона «Бруклин» прошёл в плей-офф НБА, но завершил выступление в первом раунде. В сезоне-2023/24 команда идёт на 11-м месте в таблице Восточной конференции.
Ранее команда Востока обыграла команду Запада в Матче звёзд НБА.