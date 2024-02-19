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Клуб НБА «Бруклин Нетс» отправил в отставку главного тренера Жака Вона

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Жак Вон отправлен в отставку с поста главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс».
Клуб НБА «Бруклин Нетс» отправил в отставку главного тренера Жака Вона
  • AP
  • © David Zalubowski

Имя временно исполняющего обязанности специалиста будет объявлено в ближайшее время, сообщается в Twitter-аккаунте команды.

Жак Вон работал в тренерском штабе «Нетс» с 2016 года. 

В прошлом сезоне под руководством Вона «Бруклин» прошёл в плей-офф НБА, но завершил выступление в первом раунде. В сезоне-2023/24 команда идёт на 11-м месте в таблице Восточной конференции.

Ранее команда Востока обыграла команду Запада в Матче звёзд НБА. 

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